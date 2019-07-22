СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-22T11:05:46+03:00

Под Орлом водитель «Газели» сбил человека и скрылся с места ДТП Фото: Архив "КП"

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Под Орлом водитель «Газели» сбил человека и скрылся с места ДТП. Едва не ставший несчастным случай произошел в воскресенье ночью, 21 июля, в селе Сомово Шаблыкинского района. 46-летний водитель «ГАЗ 3110» при начале движения не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода в районе дома № 18 по улице Пушкина. Молодой человек шел по встречной обочине.

- После ДТП водитель скрылся. Сотрудники ГИБДД задержали его в поселке Навля в Брянской области, - сообщили «КП» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Тем временем 28-летнего молодого человека на машине скорой помощи с травмами доставили в Шаблыкинскую ЦРБ. Сейчас он госпитализирован в ООКБ города Орла.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU