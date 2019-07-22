2019-07-22T10:48:16+03:00
Общество

В Орле у домашних кошек и собак обнаружили бактериальные заболевания

В их числе стрептококк и стафилококк
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле у домашних кошек и собак обнаружили бактериальные заболеванияВ Орле у домашних кошек и собак обнаружили бактериальные заболеванияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле у домашних кошек и собак обнаружили бактериальные заболевания. Для проведения исследований на наличие условно-патогенной микрофлоры у животных специалисты испытательной лаборатории отобрали 8 проб патологического материала.

- При проведении исследований отделяемого из раневой поверхности собак в трёх случаях обнаружена культура золотистого стафилококка, в одной пробе от кошки обнаружена культура стрептококка, - сообщили «КП» в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

По словам специалистов, эти микроорганизмы относятся к виду условно-патогенных. Они есть у 30 % всех кошек. Прогрессировать болезнь может у определенного вида домашних животных. Под угрозу осложнений попадают те, кто находился в приютах, а также недавно родившиеся животные.

Результаты лабораторных исследований с антибиотикограммой специалисты лаборатории направили ветеринарам для назначения эффективного лечения животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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