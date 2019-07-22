Перекресток в Орловской области не поделили мотоцикл и «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-22T10:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Перекресток в Орловской области не поделили мотоцикл «УРАЛ» и «ВАЗ-2109» в субботу вечером, 21 июля. ДТП случилось на пересечении неравнозначных дорог по улице Максима Горького в поселке Залегощь. Транспортные средства столкнулись напротив дома № 44.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Залегощенскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орлов кой области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU