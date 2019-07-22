Житель Орла едва не убил ножом свою знакомую из-за пьяных претензий
В Орле суд вынес обвинительный приговор местному жителю, ранее неоднократно судимому. Мужчина обвинялся по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Преступление орловец совершил осенью 2018 года. Находясь в состоянии опьянения он поссорился со своей знакомой в одном из общежитий города. В пьяном угаре он стал предъявлять ей претензии. Женщина никак не реагировала на требования покинуть здание. Тогда орловец вернулся за кухонным ножом, и, выйдя на лестничную клетку, с силой ударил своей. знакомой в спину.
В суде мужчина свою вину не признал. По его словам, все признательные показания в ходе следствия давал, испугавшись угроз полицейских. Суд, изучив доказательства и проверив все версии, пришел к выводу о виновности орловца.
- Шесть лет отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.
ИСТОЧНИК KP.RU