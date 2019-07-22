2019-07-22T09:27:19+03:00
Происшествия

Житель Орла едва не убил ножом свою знакомую из-за пьяных претензий

За свое злодеяние мужчина проведет в тюрьме шесть лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Житель Орла едва не убил ножом свою знакомую из-за пьяных претензийЖитель Орла едва не убил ножом свою знакомую из-за пьяных претензийФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле суд вынес обвинительный приговор местному жителю, ранее неоднократно судимому. Мужчина обвинялся по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление орловец совершил осенью 2018 года. Находясь в состоянии опьянения он поссорился со своей знакомой в одном из общежитий города. В пьяном угаре он стал предъявлять ей претензии. Женщина никак не реагировала на требования покинуть здание. Тогда орловец вернулся за кухонным ножом, и, выйдя на лестничную клетку, с силой ударил своей. знакомой в спину.

В суде мужчина свою вину не признал. По его словам, все признательные показания в ходе следствия давал, испугавшись угроз полицейских. Суд, изучив доказательства и проверив все версии, пришел к выводу о виновности орловца.

- Шесть лет отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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