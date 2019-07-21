2019-07-21T11:42:00+03:00
Общество

На Орловщине продавцов оштрафовали за сомнительное мясо и колбасу

Почти тонна продукции изъята
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области специалисты Роспотребнадзора устроили проверку продавцам мяса и изготовленной из него продукции. В итоге было найдено больше сотни нарушений, а недобросовестные продавцы нарвались на крупные штрафы.

В ведомстве озвучили итоги проверок, проведенных во втором квартале года, всего их было проведено 270. Каждый раз специалисты брали пробы мяса и мясной продукции и исследовали их на соответствие требованиям о безопасности. В итоге не прошли проверку 1,4% проб по микробиологическим показателям, еще 1 проба (мясная соломка) не соответствовала санитарно-химическим показателям, а в 4 (или 3,1%) была нарушена маркировка. В 31 случае мясная продукция продавалась без необходимых документов.

- По результатам мероприятий в отношении виновных лиц составлено 132 протокола об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 409,7 тыс. рублей. Из оборота изъято 900 кг мясной продукции, находившейся в реализации без документов, с неполной информацией для потребителей, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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