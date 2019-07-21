Орловцев приглашают на концерт памяти Владимира Высоцкого

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-21T11:28:02+03:00

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Орловцев и гостей областного центра приглашают на концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого. Творческий вечер пройдет в годовщину со дня смерти поэта - 25 июля.

В концерте под названием "Четыре четверти пути" участие примут орловские барды и поэты. В их числе Андрей Елисеев, Сергей Можаров, Александр Бадиков. На мероприятии прозвучат любимые уже не одним поколением произведения из творчества Владимира Семеновича.

Вход на мероприятие свободный, правда предварительно нужно записаться в кассе театра "Русский стиль" по телефону 76-20-24.

КОГДА, ГДЕ?

ул. Тургенева, 18

19.00

ИСТОЧНИК KP.RU