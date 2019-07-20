Орловца осудили за пьяную езду

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-20T15:16:13+03:00

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Жителя Новодеревеньковского района Орловской области осудили за пьяную езду. Ранее полицейские уже наказывали рецидивиста. За отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и семь месяцев. Несмотря на все это, он вновь попался на вождении в нетрезвом виде.

- Принимая во внимание, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, судом ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управлять. транспортными средствами на срок 3 года, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU