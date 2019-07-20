2019-07-20T10:54:13+03:00
Общество

В Орле район "Сталепрокатчиков" отсыпали асфальтогранулятом

Местные жители остались довольны работой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского горсоветаФото пресс-службы орловского горсовета
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В Орле продолжаются работы по отсыпке улиц частного сектора асфальтогранулятом. В частности, местные жители остались довольны работой в поселке «Сталепракатчиков».

Еще ранней весной орловцы, живущие здесь, обращались к властям, чтобы те помогли решить вопрос с ремонтом дорог. Жители устали годами жить в грязи по колено. А такие неудобства как ямы, им приходилось преодолевать ежедневно.

Так как в поселке в большинстве своем живут бывшие сотрудники завода «Сталепракатный», в их числе ветераны труда, в первую очередь работы по отсыпке асфальтогранулятом были произвели именно на их улицах. Сейчас новому асфальту радуются и дети, и автомобилисты, пожилые люди получают удовольствие от прогулок.

- Программа по отсыпке частного сектора асфальтогранулятом приносит свои плоды и практика использования асфальтобетонного гранулята признана эффективной. Это менее затратно, не создает неудобств для пешеходов, а главное — позволяет привести улицы частного сектора в нормативное состояние, - подчеркнули «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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