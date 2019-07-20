СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-20T10:51:44+03:00

За неуплату алиментов орловец год будет трудиться на исправительных работах Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Мужчина, зная о своих обязанностях перед детьми, неоднократно уклонялся

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За неуплату алиментов житель Покровского района Орловской области год будет трудиться на исправительных работах. Такой приговор мужчине вынес суд. Орловец, зная о своих обязанностях перед детьми, неоднократно уклонялся.

- Будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату алиментов, мужчина продолжил не платить алименты на содержание детей, в результате чего задолженность составила более 62 тысяч рублей, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Принимая во внимание, что орловец вину признал и раскаялся, а также рассмотрение уголовного дела в особом порядке, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 15 % заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU