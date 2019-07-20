2019-07-20T10:51:44+03:00
Происшествия

За неуплату алиментов орловец год будет трудиться на исправительных работах

Мужчина, зная о своих обязанностях перед детьми, неоднократно уклонялся
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
За неуплату алиментов орловец год будет трудиться на исправительных работахЗа неуплату алиментов орловец год будет трудиться на исправительных работахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

За неуплату алиментов житель Покровского района Орловской области год будет трудиться на исправительных работах. Такой приговор мужчине вынес суд. Орловец, зная о своих обязанностях перед детьми, неоднократно уклонялся.

- Будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату алиментов, мужчина продолжил не платить алименты на содержание детей, в результате чего задолженность составила более 62 тысяч рублей, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Принимая во внимание, что орловец вину признал и раскаялся, а также рассмотрение уголовного дела в особом порядке, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 15 % заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловца осудили за пьяную езду
В Орле район "Сталепрокатчиков" отсыпали асфальтогранулятом
В Орле 66-летняя пешеход попала под колеса авто
В Орловской области стало больше наркопреступлений
Московские инженеры разработали проект маршрутной сети Орла
В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки
С начала года в Орловской области в ДТП погибли 14 пешеходов
Орловец пытался убить знакомого, ударив его ножом в шею
На достопримечательностях Орла появятся таблички с QR-кодами
Житель Орловской области упрятал у себя банку марихуаны
Временную ливневку установят жителям дома № 65 по Московскому шоссе в Орле
Льняную подушку орловчанки признали лучшей на Всероссийском конкурсе туристических сувениров
В Орле полицейские провели профилактическое мероприятие «Пешеход»
Орловчанка украла телефон в баре