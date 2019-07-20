СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-20T10:47:42+03:00

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В Орле 66-летняя пешеход попала под колеса авто. ДТП случилось на Кромском шоссе в пятницу, 19 июля. Около 4-х часов дня 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109» следовал в направлении переулка Бетонного со стороны Высоковольтной улицы. В тот момент в районе дома № 4 женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU