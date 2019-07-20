СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-20T10:37:41+03:00

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Московские инженеры разработали проект маршрутной сети Орла. Им занимались сотрудники института «МосТрансПроект» по просьбе губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Специалисты сделали анализ существующей сети на ее дублирование, проверили соответствие с основными точками притяжения горожан и качество обслуживания районов города. В перспективе проект новой маршрутной сети должен оптимизировать работу транспорта и снизить уровень загруженности дорог.

- Основной целью создания новой сети является обеспечение качественного транспортного обслуживания населения на всех направлениях, снижение времени поездок по основным связям в Орле, модернизация имеющихся маршрутов, исключение дублирующих маршрутов. Подразумевается использование подвижного состава средней и большой вместимости для комфорта пассажиров, обновление автопарка, модернизация дорожной инфраструктуры и удобные пересадки, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас предложения столичных специалистов рассматривают городские власти. Идет согласование числа маршрутов и их трассировки. После чиновники определят количество необходимых транспортных и денежных средств для реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU