Московские инженеры разработали проект маршрутной сети Орла
Московские инженеры разработали проект маршрутной сети Орла. Им занимались сотрудники института «МосТрансПроект» по просьбе губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Специалисты сделали анализ существующей сети на ее дублирование, проверили соответствие с основными точками притяжения горожан и качество обслуживания районов города. В перспективе проект новой маршрутной сети должен оптимизировать работу транспорта и снизить уровень загруженности дорог.
- Основной целью создания новой сети является обеспечение качественного транспортного обслуживания населения на всех направлениях, снижение времени поездок по основным связям в Орле, модернизация имеющихся маршрутов, исключение дублирующих маршрутов. Подразумевается использование подвижного состава средней и большой вместимости для комфорта пассажиров, обновление автопарка, модернизация дорожной инфраструктуры и удобные пересадки, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Сейчас предложения столичных специалистов рассматривают городские власти. Идет согласование числа маршрутов и их трассировки. После чиновники определят количество необходимых транспортных и денежных средств для реализации проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU