2019-07-20T10:31:15+03:00
Происшествия

В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки

Пассажиру одной из машин потребовалась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномаркиВ Орле на Рощинской улице не разъехались две иномаркиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки. Авария случилась в минувшую пятницу, 17 июля, около половины второго дня. 29-летний водитель «Фольксваген Гольф» при начале движения в районе дома № 3 столкнулся с «Хендай Солярис». Автомобиль следовал со стороны Московского шоссе.

- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Хендай». 73-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловца осудили за пьяную езду
В Орле район "Сталепрокатчиков" отсыпали асфальтогранулятом
За неуплату алиментов орловец год будет трудиться на исправительных работах
В Орле 66-летняя пешеход попала под колеса авто
В Орловской области стало больше наркопреступлений
Московские инженеры разработали проект маршрутной сети Орла
С начала года в Орловской области в ДТП погибли 14 пешеходов
Орловец пытался убить знакомого, ударив его ножом в шею
На достопримечательностях Орла появятся таблички с QR-кодами
Житель Орловской области упрятал у себя банку марихуаны
Временную ливневку установят жителям дома № 65 по Московскому шоссе в Орле
Льняную подушку орловчанки признали лучшей на Всероссийском конкурсе туристических сувениров
В Орле полицейские провели профилактическое мероприятие «Пешеход»
Орловчанка украла телефон в баре