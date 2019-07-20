В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки
В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки. Авария случилась в минувшую пятницу, 17 июля, около половины второго дня. 29-летний водитель «Фольксваген Гольф» при начале движения в районе дома № 3 столкнулся с «Хендай Солярис». Автомобиль следовал со стороны Московского шоссе.
- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Хендай». 73-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»