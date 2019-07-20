СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-20T10:31:15+03:00

В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки Фото: Архив "КП"

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В Орле на Рощинской улице не разъехались две иномарки. Авария случилась в минувшую пятницу, 17 июля, около половины второго дня. 29-летний водитель «Фольксваген Гольф» при начале движения в районе дома № 3 столкнулся с «Хендай Солярис». Автомобиль следовал со стороны Московского шоссе.

- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Хендай». 73-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU