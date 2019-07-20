Орловец пытался убить знакомого, ударив его ножом в шею

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-20T10:15:14+03:00

За покушение мужчина сядет в тюрьму на 7 лет

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Кромской районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Орловец, будучи пьяным, вступил в конфликт со своим знакомым. Ссорясь, он попытался убить его и ударил ножом в шею. Сам мужчина с места происшествия скрылся. К счастью, потерпевший смог выжить. Ему вовремя оказали помощь медики. Осознав свое злодеяние, мужчина вернулся в дом и помог доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Суд, принимая во внимание, что орловец добровольно сообщил о преступлении, признал вину и активно участвовал в расследовании, а также оказал помощь своему знакомому, назначил мужчине наказание в виде 7 лет тюрьмы. Отбывать скор он будет в исправительной колонии строгого режима.

- Кроме того, судом удовлетворен иск в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области о взыскании с подсудимого 15913 рублей, затраченных на лечение потерпевшего, - сообщили «КП» в региональной прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU