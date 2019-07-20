2019-07-20T09:59:38+03:00
Общество

На достопримечательностях Орла появятся таблички с QR-кодами

Сканируя код, можно будет получить информацию об объекте, городских квестах и о пеших туристических маршрутах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На достопримечательностях Орла появятся таблички с QR-кодамиНа достопримечательностях Орла появятся таблички с QR-кодамиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На достопримечательностях Орла появятся таблички с QR-кодами. Нововведения станут доступны уже в ближайшее время. Таблички установят на зданиях, которые являются объектами культурного наследия.

На сегодняшний день для города уже подготовлены 12 табличек. Одна появится и в Орловской области на Усадьбе Куракиных.

Сами таблички сформированы на базе системы YouGid. Для сканирования кода можно будет использовать как обычное приложение для QR-кодов, так и приложение официального туристического портала Орловской области. visit-orel.ru. Сканируя код, можно получить подробную информацию об объекте, онлайн-экскурсиях, городских квестах и пеших туристических маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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