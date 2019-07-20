2019-07-20T09:47:48+03:00
Происшествия

Житель Орловской области упрятал у себя банку марихуаны

Почти 200 граммов растительного наркотика изъяли у мужчины полицейские
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Житель Орловской области упрятал у себя банку марихуаныЖитель Орловской области упрятал у себя банку марихуаныФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Житель Кромского района Орловской области упрятал у себя банку марихуаны. 31-летнего мужчину с почти 200 граммами растительного наркотика полицейские задержали на улице Орла.

- Банку, наполовину заполненную веществом растительного происхождения, изъяли. Согласно проведенному исследованию, у мужчины было обнаружено 193,1 грамма марихуаны, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловец рассказал, что нашел коноплю в диких местах и решил изготовить для себя наркотическое средство. По статье 228 в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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