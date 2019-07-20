СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-20T09:28:52+03:00

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Временную ливневку установят жителям дома № 65 по Московскому шоссе в Орле. Такое обещание дал орловцам мэр города Василий Новиков.

Дело в том, что дом находится практически сразу за поворотом, куда ведет разбитая дорога к строящимся многоквартирным домам, где между переулком Межевой и улицей Космонавтов строится жилой комплекс «Московский Парк». И во время дождей дворовая территория дома № 65 буквально заливается водой.

- Василий Новиков пообещал, что временная ливневая канализация будет установлена на несколько месяцев, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU