Временную ливневку установят жителям дома № 65 по Московскому шоссе в Орле
Из-за стройки во время дождей двор заливается водой
Временную ливневку установят жителям дома № 65 по Московскому шоссе в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Временную ливневку установят жителям дома № 65 по Московскому шоссе в Орле. Такое обещание дал орловцам мэр города Василий Новиков.
Дело в том, что дом находится практически сразу за поворотом, куда ведет разбитая дорога к строящимся многоквартирным домам, где между переулком Межевой и улицей Космонавтов строится жилой комплекс «Московский Парк». И во время дождей дворовая территория дома № 65 буквально заливается водой.
- Василий Новиков пообещал, что временная ливневая канализация будет установлена на несколько месяцев, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU