2019-07-20T08:56:22+03:00
Общество

В Орле полицейские провели профилактическое мероприятие «Пешеход»

Нарушителей ПДД оштрафовали, раздали памятки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Связи с участившимися случаями наезда на пешеходов в минувший четверг, 18 июля, сотрудники ГИБДД провели в Орле профилактическое мероприятие. Инспекторы несли службу неподалеку от пешеходных переходов.

- Большинство пешеходов, увидев инспекторов ДПС, меняли свой маршрут и шли к пешеходному переходу. Но находились и такие, которых присутствие полицейских не останавливало, и они пересекали проезжую часть в неположенном месте, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Прохожим инспекторы вручали памятки, нарушителям - выписывали штраф. За несколько часов работы правила дорожного движения нарушили 52 человека. Из них 27 пешеходов и 25 водителей, не пропустивших людей на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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