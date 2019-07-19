Орловчанка украла телефон в баре

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-19T16:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле мужчина лишился своего телефона после того как решил вздремнуть в заведении. Находчивая посетительница того же бара прикарманила чужой мобильник.

Все случилось в одном из развлекательных заведений облцентра. Мужчина отдыхал, уснул, а мобильник стоимостью около 20 тысяч рублей оставил без присмотра. Когда же он проспался, то телефона и след простыл. Пришлось обратиться за помощью к полицейским. Впрочем, разыскать похитителя, а точнее похитительницу, чужого гаджета не составило труда.

- В результате проведенных мероприятий была установлена 26-летняя гражданка, причастная к краже. Она пояснила полицейским, что продала мобильник. Сотрудники отдела уголовного розыска отыскали и изъяли похищенное имущество, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь молодой горожанке грозит реальный срок: уголовное дело заведено по статье «Кража». Сейчас девушка под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU