2019-07-19T16:02:05+03:00
Происшествия

В орловском наркодиспансере пациент устроил дебош

Мужчина буйно отреагировал на сообщение врачей о необходимости лечиться
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области
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В Орловском наркологическом диспансере один из пациентов устроил дебош. Неожиданным образом мужчина отреагировал на сообщение врачей на необходимость лечение.

Все произошло накануне в здании диспансера. 29-летний орловец в разговоре с медицинским работником стал проявлять агрессию: крыл врача матом, а после попыток персонала учреждения урезонить буйного пациента, и вовсе пустил в ход кулаки. Медикам пришлось нажать «тревожную» кнопку.

- Сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу. Они предотвратили возможные негативные последствия инцидента, задержав молодого человека на месте происшествия и передав впоследствии сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, орловец уже был неоднократно судим. Теперь разбираться с ним будут сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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