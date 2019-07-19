2019-07-19T15:45:33+03:00
Политика

В Орле пенсионеры представили своего кандидата на место в Госдуму

Еще одним зарегистрированным кандидатом стал Олег Тимохин
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel.izbirkom.ruФото: orel.izbirkom.ru
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Стало известно имя еще одного кандидата на место в Госдуму от Орловской области. Им стал Олег Тимохин, которого выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Как сообщили в региональном Избиркоме, в комиссию Тимохин подал документы накануне, 18 июля. Тем самым он приобрел статус выдвинутого кандидата.

Олег Тимохин является генеральным директором АО ОПХ «Красная Звезда».

Напомним, срок подачи документов от кандидатов заканчивается 23 июля. Выборы состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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