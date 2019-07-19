2019-07-19T13:21:28+03:00
Общество

В Орловской области изменится состав Общественной наблюдательной комиссии

В ее полномочия входит контроль за соблюдением прав заключенных
Ольга СУПОНЕВА
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В полномочия ОНК входит контроль за соблюдением прав заключенныхВ полномочия ОНК входит контроль за соблюдением прав заключенныхФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области изменится состав Общественной наблюдательной комиссии. В полномочия ее входит контроль за соблюдением прав заключенных.

Обновление состава комиссии (ОНК – ред.) состоится не только но Орловщине, но в других регионах России, всего в 44-х. О смене состава ОНК сообщил на пресс-конференции в ТАСС секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, процедура смены членов комиссии довольно сложная. Кандидатов могут представить только общественные организации, понадобится справка об отсутствии судимости самого претендента, а также об отсутствии уголовного прошлого у его ближайшей родни.

В новом составе ОНК должны предстать после октября, когда завершится срок выдвижения кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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