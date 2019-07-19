СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-19T13:11:34+03:00

Такое их количество было присвоено земельным участкам и зданиям за полгода

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Больше двух тысяч новых адресов появилось в Орле за полгода. Их присвоили земельным участкам и зданиям.

Информация была озвучена на рабочем совещании в мэрии. Наряду с адресами утвержденными, коих за время с 1 января по 1 июля оказалось 2 тысячи 218, есть и аннулированные. Их гораздо меньше – всего 47. Из общего количества присвоенных адресов большая часть – земельные участки.

- Более детальная статистика показывает, что 1 310 адресов присвоено земельным участкам (в том числе 705 по обращениям юридических и юридических лиц, 186 в инициативном порядке, 419 - в рамках проведения инвентаризации), 588 адресов присвоено зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства (в том числе по обращениям физических и юридических лиц - 524; в инициативном порядке - 64), 320 адресов присвоено 320 жилым и нежилым помещениям, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU