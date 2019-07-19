2019-07-19T11:18:19+03:00
Общество

За долги по кредиту орловчанка лишилась своей машины

Ее «Гранту» арестовали судебные приставы
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле женщина лишилась своего автомобиля за долги по кредиту. Принадлежащую ей «Ладу Гранту» арестовали судебные приставы.

Задолженность у орловчанки накопилась приличная: больше пятисот тысяч рублей. Однако платежи женщина не вносила, к приставам на прием не являлась. Тогда сотрудникам УФССП пришлось идти на крайние меры.

- Было установлено, что гражданке принадлежит автомобиль, но женщина свое имущество скрывала и от уплаты кредита отказывалась. В ходе проведения совместного рейдового мероприятия с представителями банка, место положения автомобиля было установлено. Судебный пристав в присутствии понятых наложил арест на автомобиль. Теперь, в случае если гражданка в установленные законом сроки не исполнит возложенные на нее обязательства по выплате кредита, автомобиль будет передан на реализацию, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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