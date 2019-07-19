2019-07-19T10:32:43+03:00
Звезды

«Близкое прошлое»: Вятский Посад приглашает орловцев на выставку

В экспозиции предстанут работы орловского художника Сергея Захарова
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vposad.ruФото: vposad.ru
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В грядущее воскресенье, 21 июля, орловцев приглашают посетить новую выставку, которая предстанет в Православной артели Вятского Посада. В экспозицию под названием «Близкое прошлое» войдут работы орловского художника Сергея Захарова.

Работы, которые увидят гости выставки, - это графика, всего их будет представлено более 30 в технике линогравюра.

-Перед посетителями оживут лирические зарисовки из жизни современного города и русской деревни, - сообщает официальный сайт духовно-православного центра Вятский Посад.

СПРАВКА «КП»

Сергей Захаров родился в Орле в 1958 году. Параллельно с общеобразовательной школой учился в Детской художественной школе №1, в 1980 году окончил Художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института. Тогда же начал преподавать в Детской художественной школе, где трудится и по настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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