«Близкое прошлое»: Вятский Посад приглашает орловцев на выставку
В грядущее воскресенье, 21 июля, орловцев приглашают посетить новую выставку, которая предстанет в Православной артели Вятского Посада. В экспозицию под названием «Близкое прошлое» войдут работы орловского художника Сергея Захарова.
Работы, которые увидят гости выставки, - это графика, всего их будет представлено более 30 в технике линогравюра.
-Перед посетителями оживут лирические зарисовки из жизни современного города и русской деревни, - сообщает официальный сайт духовно-православного центра Вятский Посад.
СПРАВКА «КП»
Сергей Захаров родился в Орле в 1958 году. Параллельно с общеобразовательной школой учился в Детской художественной школе №1, в 1980 году окончил Художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института. Тогда же начал преподавать в Детской художественной школе, где трудится и по настоящее время.
ИСТОЧНИК KP.RU