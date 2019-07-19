2019-07-19T10:17:20+03:00
Происшествия

В Орле двоих человек вызволили спасатели из пожара

Полыхало жилье в многоквартирном доме на Автовокзальной
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле пожарные спасли двоих человек. . Пламя разбушевалось в многоквартирной четырехэтажке на Автовокзальной улице накануне, 18 июля.

Сообщение о ЧП поступило примерно в половине десятого утра на телефон пожарной службы. Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры на четвертом этаже валил дым, огонь угрожал перекинуться на чердак дома. От огня жилище пожарным удалось отбить.

- Спасено два человека, эвакуировано четыре человека. Спасены смежные помещения квартиры и чердачное помещение дома, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В итоге ЧП в трехкомнатной квартире сгорела мебель и предметы обихода в кухне, обгорело окно. Остальные комнаты закоптило. Почему разгорелся огонь - устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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