СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-19T10:07:51+03:00

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В Орле подростки вскрыли чужой автомобиль и похитили бензогенератор. Кражу двое молодых людей 16-ти и 18 лет совершили глубокой ночью. Пропажу своего имущества обнаружила владелица авто и немедленно обратилась в полицию.

Стражи порядка разыскали двоих злоумышленников. Оказалось, на следующий день после кражи орловцы попросили знакомого подбросить их до одного места, чтобы сбыть краденое. Молодой человек о произошедшем не знал.

- По факту кражи было. возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде, сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU