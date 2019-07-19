2019-07-19T09:18:13+03:00
Происшествия

В Орле мужчина на иномарке "догнал" отечественную легковушку

Водитель "ВАЗа" получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской областиФото: другой источник.
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В Орле 35-летний водитель на "Тойоте" врезался в следовавший попутно "ВАЗ". Мужчина, управлявший отечественной легковушкой, получил травмы.

Авария случилась накануне, 18 июля, около часа дня.

- Водитель управляя автомобилем "Тойота" следовал по улице Московская со стороны улицы Старомосковская в направлении Орджоникидзе. В районе дома 102 Московской он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2108" , - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водителю медики оказали необходимую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Всего же за прошедшие сутки на Орловщине госавтоинспекторы зарегистрировали 21 ДТП. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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