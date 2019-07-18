СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-18T16:59:42+03:00

В Орле по программе благоустройства в 2019 году приведут в порядок 10 общественных мест Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле по программе благоустройства «Формирование современной городской среды» в 2019 году приведут в порядок 10 общественных мест. Ремонт на четырех территориях уже идет активными темпами. Это парк «Ботаника», бульвар Победы, сквер имени Гуртьева и летняя эстрада в Детском парке.

Еще три объекта готовятся к ремонту. Строительную площадку уже подготавливают в Детском парке, в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии и на. площади «Содружество». По Городскому парку уже получены результаты экспертизы. Для подготовки к первому этапу благоустройства ведется аукцион.

В первую очередь в Городском парке планируется привести в порядок три пешеходных променада, расположенных вдоль улицы Максима Горького от фонтана до здания «Колизей». Предполагается их мощение, озеленение, установка на них малых архитектурных форм и устройство освещения.

Повторно выставили на аукцион документацию по «Дворянскому гнезду». К сдаче в экспертизу готовится проект по скверу Героев-комсомольцев.

Что касается Детского парка, в 2019-2020 годах власти планируют привести в порядок основную пешеходную часть и обустроить лестничные сходы. Закончить работы планируется до 30 ноября 2020 года. В рамках контракта также предусмотрены устройство наружного освещения, системы охранного видеонаблюдения, ремонт административного здания и здания зоовыставки, устройство фуд-корта, ремонт фонтана «Кони», благоустройство территории вокруг летней эстрады и ее ремонт, прочистка ливневой канализации, устройство площадки вдоль набережной Орлика, ремонт лестничных сходов, устройство теневых навесов и террасы, оборудование дорожек, устройство игровой и образовательной площадок, озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU