Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в орловской деревне
Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в орловской деревне. С возгоранием в деревне Орлово Ливенского района сотрудники МЧС и трое добровольцев боролись в среду утром, 17 июля. К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. Огонь мог распространиться на рядом стоящие хозяйственные постройки.
- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри. Спасены две рядом стоящие хозяйственные постройки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 21 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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