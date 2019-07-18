СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-18T14:26:23+03:00

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Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в орловской деревне. С возгоранием в деревне Орлово Ливенского района сотрудники МЧС и трое добровольцев боролись в среду утром, 17 июля. К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. Огонь мог распространиться на рядом стоящие хозяйственные постройки.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри. Спасены две рядом стоящие хозяйственные постройки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 21 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU