СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-18T14:27:04+03:00

В этом году в Орле дополнительно благоустроят еще шесть дворов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В этом году в Орле дополнительно благоустроят еще шесть дворов. Территории вошли в резервный список муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Решение об этом представители власти приняли сегодня, 18 июля.

- Речь идет о следующих адресах: Московское шоссе, 170; улица Рощинская, 11а; улица Циолковского, 3; улица Костомаровская, 1; улица Комсомольская, 193; улица Маринченко, 23, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Всего в 2019 году по программе благоустройства будут отремонтированы 69 дворов. Их них 63 территории входят в основной список. Все работы планируется завершить к началу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU