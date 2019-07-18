СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-18T13:06:17+03:00

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В Орле активисты добиваются оборудования тротуара по дороге к школе № 27. С соответствующим обращением общественники обратились в городскую администрацию.

Все дело в том, что дети, рискуя жизнью, вынуждены добираться от многоквартирных домов до школы по проезжей части. Тротуара в речном переулке нет. В сухое время года ребята могут отойти ближе к обочине. Но когда выпадают осадки, им приходится идти параллельно проезжающим мимо машинам.

Школа № 27 работает только второй год. До этого пять лет она была закрыта на реконструкцию. За это время по переулку Речному возвели новые дома, но пешеходную зону при строительстве не учли, - отмечают общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU