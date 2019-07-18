В Орле «Рено Логан» сбил 80-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-18T12:33:25+03:00

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В Орле «Рено Логан» сбил велосипедиста. ДТП случилось в минувшую среду днем, 17 июля, на Карачевском шоссе. 49-летний водитель иномарки следовал со стороны улицы Мостовой. При повороте на улицу Васильевскую на регулируемом перекрестке автомобиль наехал на пожилого велосипедиста, мужчину 80-ти лет. Он переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, доставлен в БУЗ ОО «БСМП имени Семашко», отпущен, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых трое получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU