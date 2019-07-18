2019-07-18T12:10:07+03:00
Общество

Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей

Сервис «Бизнес- профиль» позволяет создать сайт компании в несколько кликов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сбербанк совместно с компанией «Яндекс.Деньги» перезапустил сервис приема B2C- и B2B-платежей онлайн для предпринимателей. «Бизнес-профиль» — это публичный профиль организации в интернете со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. «Бизнес- профиль» уже доступен всем клиентам нового интернет-банка для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Прием платежей обеспечивает Яндекс.Касса. Платежный сервис позволяет предпринимателям получать оплату как от физических лиц с банковских карт Visa и Mastercard, через интернет-банки популярных российских банков, из электронных кошельков Яндекс.Денег, Qiwi, WebMoney, так и от юридических лиц через сервис B2B-платежей.

В обновленной версии «Бизнес-профиль» позволяет отправлять ссылки не только на страницу компании, но и на реквизиты и форму оплаты, а также выставлять индивидуальные платежные ссылки-счета, в которых можно заранее указать сумму и товары для оплаты. Также в новой версии клиенты увидят обновленный личный кабинет и дизайн типовых страниц «Бизнес- профиля».

- Чтобы принимать оплату онлайн, бизнесу приходится преодолевать массу препятствий: создавать интернет-магазин, формировать каталог товаров, подключать платежный сервис и т. д. Как принимать платежи, если стоимость заранее неизвестна, например, за ремонт автомобиля, — вообще непонятно. В результате клиенты вынуждены расплачиваться наличными, совершать переводы на реквизиты организации или даже на карту частному лицу. В результате клиенты выбирают продавцов, которым можно заплатить быстро и просто. ʺБизнес-профильʺ будет полезен бизнесу любого масштаба, ведь он решает все эти вопросы в несколько кликов, - полагает директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк Сергей Паршиков.

Сервис доступен для подключения в разделе «Продукты и услуги» Сбербанк Бизнес Онлайн. Воспользоваться основными его функциями можно прямо на главной странице интернет-банка. При этом создание страницы и подключение к сервису бесплатны для пользователя. С входящих платежей берется комиссия, которая расчитывается индивидуально, исходя из оборотов. Подробная информация о сервисе — на сайте Сбербанка.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле «Рено Логан» сбил 80-летнего велосипедиста
Полгода орловец проведет в тюрьме за неуплату алиментов
После застолья орловца обчистил его собутыльник
В Орле стартовали работы по благоустройству площади Содружества
На Кромском шоссе в Орле столкнулись две иномарки
В Орле пройдет первенство России по спортивной борьбе грэпплинг
Под Орлом 18-летний водитель на «Ауди» опрокинулся в кювет
Власти Орла расторгают контракт с одним из подрядчиков по ремонту улиц
Орловец проник в чужой частный дом и вынес из него весь алкоголь
В Орле комиссия одобрила ремонт 45 дворов
Орловских студентов-иностранцев сводили в поход до Кривцовского мемориала
Новая современная спортплощадка открылась в орловской глубинке
В Орле официально запретили выгул собак на общественных территориях
В Орле откладывается благоустройство Дворянского гнезда
Орловская фирма задолжала своим работникам более 430 тысяч рублей
Под Орлом 5-летний мальчик пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом
Глава Орловщины встретился с жителями на личном приеме
В Орле пройдут публичные слушания по изменениям в сквере Ермолова
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Орловском районе при крупном пожаре в жилом доме погибла женщина
Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собаку
В Орле иномарка сдавала задом и сбила пешехода
В Орле работник кафе обчистил сумку посетителя