2019-07-18T11:34:44+03:00
Общество

В Орле стартовали работы по благоустройству площади Содружества

Запланированы укладка плитки, газонов, установка скамеек, монтаж фонтана
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стартовали работы по благоустройству площади СодружестваВ Орле стартовали работы по благоустройству площади СодружестваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стартовали работы по благоустройству площади Содружества перед зданием администрации Северного района. В этом году общественная территория вошла программу «Формирование современной городской среды». Уже сейчас на площади появилось ограждение. Подрядчик работает над территорией под фонтан.

В Орле стартовали работы по благоустройству площади Содружества Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В Орле стартовали работы по благоустройству площади СодружестваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Контракт на благоустройство площади Содружества выиграло ООO «Техспецкомплект». Согласно проекту, здесь планируется монтаж фонтана со струями и цветодинамической подсветкой. Чаша фонтана будет железобетонной, армированной с устройством гидроизоляции. Также на площади запланирована укладка плитки, газонов, установка скамеек, урн и светильников.

Как было известно ранее, на общественной территории по проекту предполагается вырубка деревьев: 22 ракит, 4 кустов можжевельника, 1 вяза, 7 кленов, 3 ясеней, а также перенос 6 колоновидных и 5 обыкновенных туй. Без изменения местоположения на площади останутся 4 ели и 2 пирамидальных туй. По эскизу на площади посадят 24 сибирские пихты, 8 голубых елей, 16 шаровидных кленов, и по одному красному и белоокаймленному клену.

Цена контракта по благоустройству составляет более 87 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 30 ноября.

В Орле стартовали работы по благоустройству площади Содружества Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В Орле стартовали работы по благоустройству площади СодружестваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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