СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-18T11:10:36+03:00

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17 июля на Кромском шоссе в Орле столкнулись две иномарки. Авария, участниками которой стали «Мицубисси Лансер» и «Фиат 178», произошла около 13:20.

64-летний водитель «Лансера» ехал со стороны Комсомольской улицы в направлении Машиностроительной. При повороте на прилегающую территорию дома № 23 по Кромскому шоссе он въехал во встречный «Фиат».

- В тот же день 28-летний водитель «Фиат» обратился за медицинской помощью в БУЗ ОО «ООКБ». Отпущен, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых трое получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU