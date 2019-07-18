2019-07-18T10:08:55+03:00
Общество

Власти Орла расторгают контракт с одним из подрядчиков по ремонту улиц

Фирму, выполняющую работы на улице Северной, могут включить в список недобросовестных
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Власти Орла расторгают контракт с одним из подрядчиков по ремонту улицВласти Орла расторгают контракт с одним из подрядчиков по ремонту улицФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Власти Орла расторгают контракт с одним из подрядчиков по ремонту улиц. Фирму, выполняющую работы на улице Северной, могут включить в список недобросовестных. Информацию об этом озвучил ИО начальника УКХ Дмитрий Фролов на рабочем совещании в городской администрации 17 июля.

- Согласно условиям муниципального контракта, заключенного между УКХ Орла и ООО «Посейдон», ремонт улицы Северной должен был завершиться к 1 июля. Но на сегодняшний день готовность объекта составляет лишь 20 %, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Подрядчику уже направили уведомление о расторжении муниципального контракта. Согласно ему, если в течение 10 дней с момента получения документа фирма не завершит работы, договор расторгается. Срок истекает 25 июля. Как уточнил Дмитрий Фролов, ремонтом Северной улицы готовы заняться другие подрядчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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