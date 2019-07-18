2019-07-18T11:51:16+03:00
Происшествия

Орловец проник в чужой частный дом и вынес из него весь алкоголь

Внутрь мужчина пробрался, разбив оконное стекло
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Частный дом в Орловском районе обворовал 40-летний мужчина. Кражу он совершил в отсутствие хозяина. Орловец приник в чужое жилище, разбив оконное стекло. Его добычей стал алкоголь. Всего на сумму 2800 рублей.

Установить вора полицейским удалось в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Дома у мужчины, совершившего кражу стражи порядка обнаружили тару от похищенного алкоголя.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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