СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-18T09:09:35+03:00

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В Орле комиссия одобрила ремонт 45 дворов. Такую информацию представил начальник управления капитального строительства Сергей Костиков на рабочем совещании в администрации Орла 17 июля.

- Речь идет о территориях: улица Раздольная, 49, 82б, 19; улица Бурова, 36, 40, 18; улица Силикатная, 2а, 2б, 14; улица Новосильская, 7; улица Паровозная, 6, 8; улица Гайдара, 46, 40; переулок Речной, 15а; переулок Южный, 5; улица 1-Курская, 1; улица Московская, 28А; улица Абрамова и Соколова, 3; улица Комсомольская, 141, 249а; улица Машкарина, 18; улица Васильевская, 127; улица Авиационная, 7/1, 7/2; улица Машиностроительная, 1, 5; улица Автовокзальная, 77а; улица Яблочная, 15, 17; улица Горького, 44, 119; переулок Ягодный, 6; улица Октябрьская, 68, 41, 45; улица Шаумяна, 2; улица Пожарная, 30; бульвар Победы, 3; улица 7-Ноября, 9, 11; улица Часовая, 39, 43, 45, 47, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Работы по ремонту продолжаются на 58 дворовых территориях. По 50 из них получены положительные пробы асфальтового покрытия. В восьми дворах монтируют и демонтируют бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU