Орловских студентов-иностранцев сводили в поход до Кривцовского мемориала

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-17T17:08:54+03:00

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Орловских студентов-иностранцев сводили в поход по местам боевой славы Волховского района. Ребята из Пакистана, Сирии, Египта, Мавритании, Туркменистана и Республики Дагестан преодолели 25 километров пешком до Кривцовского мемориала.

В первый день похода иностранные гости посетили места, где проходили поисковые работы в рамках «Вахты Памяти» и Кривцовский мемориал. Вечером ребята посмотрели фильм о Великой Отечественной войне и разучили несколько песен военных лет. Следующий день похода оказался не менее насыщенным.

- Участники познакомились с экспонатами интерактивной выставки «Оружие Победы», организованной представителями Орловского регионального благотворительного фонда «Победа». Им рассказали об истории возникновения «высоты 203.5», об участии интернационального состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии в боях за Кривцовские высоты, а также о роли лыжных батальонов в зимних боях 1942-1943 годов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

По завершении экскурсии студенты почтили память погибших советских солдат и офицеров и возложили цветы к братскому захоронению на территории Кривцовского мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU