2019-07-17T16:24:44+03:00
Общество

Новая современная спортплощадка открылась в орловской глубинке

Ее построили в поселке Красная Заря для детской спортшколы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта регионального правительстваФото с сайта регионального правительства
Изменить размер текста:

Новая современная спортплощадка открылась в орловской глубинке. Ее построили в рамках государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта» в поселке Красная Заря для детской спортивной школы.

Строительством занималось ООО «ТД Контактстрой». На площадке есть все необходимое: пластиковый хоккейный корт с резиновым покрытием и разметкой для занятий волейболом, бадминтоном и баскетболом, также поле для игры в мини-футбол с покрытием из искусственной травы. Установлены на площадке и уличные тренажеры. Для вечерних занятий предусмотрено освещение.

Стоимость новой спортивной площадки составила 7 миллионов рублей. Эти средства были выделены из областного бюджета. В дополнение Краснозоренской спортивной школе подарили хороший спортивный инвентарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24