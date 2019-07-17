СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-17T16:24:44+03:00

Ее построили в поселке Красная Заря для детской спортшколы

Изменить размер текста: A A

Новая современная спортплощадка открылась в орловской глубинке. Ее построили в рамках государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта» в поселке Красная Заря для детской спортивной школы.

Строительством занималось ООО «ТД Контактстрой». На площадке есть все необходимое: пластиковый хоккейный корт с резиновым покрытием и разметкой для занятий волейболом, бадминтоном и баскетболом, также поле для игры в мини-футбол с покрытием из искусственной травы. Установлены на площадке и уличные тренажеры. Для вечерних занятий предусмотрено освещение.

Стоимость новой спортивной площадки составила 7 миллионов рублей. Эти средства были выделены из областного бюджета. В дополнение Краснозоренской спортивной школе подарили хороший спортивный инвентарь.

ИСТОЧНИК KP.RU