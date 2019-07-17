Орловская фирма задолжала своим работникам более 430 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-17T12:07:09+03:00

Почти два года людям не выплачивалась зарплата, возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении орловской фирмы. Компанию обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам по статье 145.1 УК РФ.

По материалам дела, руководство ООО «Строй-Проект-Сервис» задолжало своим работникам свыше 430 миллионов рублей. Более того, свою зарплату люди не получали почти два года, с марта 2017 года по декабрь 2018 года.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация, назначены необходимые исследования. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU