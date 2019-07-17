Под Орлом 5-летний мальчик пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом
Под Орлом фура протаранила припаркованный микроавтобус. ДТП случилось на трассе «Орел-Тамбов» со стороны Ельца сегодняшней ночью, 17 июля.
45-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» с полуприцепом «KOEGEL» двигался в направлении Ливен и влетел на стоящий на проезжей части автомобиль «Фольксваген Транспортер».
- В результате ДТП 5-летний пассажир микроавтобуса получил травмы. Мальчик госпитализирован для обследования, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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