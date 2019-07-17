СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-17T10:50:49+03:00

В Орле пройдут публичные слушания по изменениям в сквере Ермолова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле пройдут публичные слушания по изменениям в сквере Ермолова. Высказать свою позицию смогут все желающие местные жители.

Напомним, 16 июля изменения архитектурного облика сквера одобрил горсовет. Ранее проект благоустройства этой территории в границах улиц Комсомольской и Карачевской, а также переулка Воскресенского со схемой размещения фонтана был рассмотрен и одобрен на градостроительном совете Орловской области. Кроме того, схему согласовали с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

Благоустройство сквера Ермолова и строительство в нем фонтана будет стоить 150 миллионов рублей. Финансирует реставрационные работы ПАО «Сбербанк». Уже сейчас региональное управление архитектуры готовит «дорожную карту» с изменениями в генплане.

ИСТОЧНИК KP.RU