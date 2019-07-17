СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-17T10:49:02+03:00

В Орловском районе при крупном пожаре в жилом доме погибла женщина Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орловском районе при крупном пожаре в жилом доме погибла женщина. Трагическое ЧП случилось в селе Звягинки во вторник утром, 16 июля.

С возгоранием боролись 5 отделений пожарно-спасательных частей Орла и два добровольца. К моменту прибытия сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем изнутри. Огонь мог распространиться на смежные помещения и крышу. Как рассказали спасателям соседи, в доме могли быть люди.

- В результате пожара в комнате обуглены стены и потолок по всей площади. Причина и ущерб пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 21 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU