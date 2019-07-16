2019-07-16T17:28:14+03:00
Общество

К велокубку в центре Орла изменится схема движения транспорта

Некоторые улицы города будут перекрыты, стоянка запрещена
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К велокубку в центре Орла изменится схема движения транспортаК велокубку в центре Орла изменится схема движения транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле в дни проведения Всероссийских соревнований по велосипедному спорту «Город Первого Салюта» и Кубка «Газпром — РусВело» изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать для автомобилистов 26 и 27 июля на центральных улицах города.

Так, движения будет перекрыто 26 июля с 10 утра до 14 часов на улице Раздольной от Михалицына до Бурова. На следующий день с 15 дня 21 часа - по улице Максима Горького от Пролетарской горы до улицы Пионерской и с 17 часов до 21 вечера по улицам Салтыкова-Щедрина от Полесской до Гуртьева, по Пионерской от Максима Горького до Октябрьской, улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, по улице Максима Горького.

Запрет стоянки будет действовать с полуночи до 21 часа 27 июля на улице Максима Горького от площади Ленина до Пионерской, по улице Пионерской от Максима Горького до Салтыкова-Щедрина, по улице Ленина, по Пролетарской горе и на площадке от гостиницы «Салют» до центральной площади.

Кроме того, 27 июля с 17 до 21 часа будет скорректировано движение тролейбуса № 5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет». Маршрут будет следующий: железнодорожный вокзал - улица Герцена - улица 60-летия Октября - больница имени Семашко - Октябрьская улица - 1-я Посадская - железнодорожный вокзал. Троллейбус № 6 «Автовокзал — Максима Горького» будет двигаться по маршруту: автовокзал - 1-я Посадская - Октябрьская улица - больница Семашко - улица Октябрьская - 1-я Посадская - автовокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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