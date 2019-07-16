В Орле потеплеет

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-16T17:00:58+03:00

Во второй половине недели столбики термометров доберутся до отметки в +26 градусов

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По прогнозам синоптиков, в Орел возвращается летняя погода. Уже во второй половине текущей недели столбики термометров переберутся за отметку в +26 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в среду 17 июля в Орле облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью +14, днем +23 градуса. Ветер южный 1 м/с, давление 736 мм рт.ст.

Довольно прохладным выдастся четверг, 18 июля. Облачность вновь переменная, возможен небольшой кратковременный дождь. В ночное +11, днем +22. Давление 738 мм рт.ст., ветер юго-западный 5 м/с.

В пятницу 19 июля ночью +11, днем +25. Облачно, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с, давление 740 мм рт.ст.

В субботу, 20 числа, небольшая облачность, без осадков. 26 градусов тепла будет днем, в ночное время температура воздуха составит 13 градусов. Ветер западный 4 м/c, давление 745 мм рт.ст.

Такая же погода сохранится и в воскресенье 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU