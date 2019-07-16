В Орле потеплеет
По прогнозам синоптиков, в Орел возвращается летняя погода. Уже во второй половине текущей недели столбики термометров переберутся за отметку в +26 градусов.
Как сообщает Росгидрометцентр, в среду 17 июля в Орле облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью +14, днем +23 градуса. Ветер южный 1 м/с, давление 736 мм рт.ст.
Довольно прохладным выдастся четверг, 18 июля. Облачность вновь переменная, возможен небольшой кратковременный дождь. В ночное +11, днем +22. Давление 738 мм рт.ст., ветер юго-западный 5 м/с.
В пятницу 19 июля ночью +11, днем +25. Облачно, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с, давление 740 мм рт.ст.
В субботу, 20 числа, небольшая облачность, без осадков. 26 градусов тепла будет днем, в ночное время температура воздуха составит 13 градусов. Ветер западный 4 м/c, давление 745 мм рт.ст.
Такая же погода сохранится и в воскресенье 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU