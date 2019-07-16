2019-07-16T17:27:00+03:00
Происшествия

В Орловской области мужчина увлекся раскопками и незаконно упрятал у себя военные боеприпасы

В постройках на своем участке он хранил взрывчатое вещество, извлеченное из гранаты, и снаряд времен ВОВ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области мужчина увлекся раскопками незаконно упрятал у себя военные боеприпасыВ Орловской области мужчина увлекся раскопками незаконно упрятал у себя военные боеприпасыФото: Архив "КП"
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В Троснянском районе Орловской области мужчина увлекся раскопками и незаконно упрятал у себя военные боеприпасы. Информация о возможном хранении снарядов времен Великой Отечественной войны подтвердилась после осмотра хозяйственных помещений сотрудниками полиции.

В постройках на участке орловца стражи порядка обнаружили 770 граммов взрывчатого вещества, извлеченного из гранаты, и боеприпас времен ВОВ. Мужчина признался, что все это он нашел при раскопках.

- Обнаруженное было изъято при содействии сотрудников Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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