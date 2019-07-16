2019-07-16T16:24:39+03:00
Общество

Памятник-взрыв установят в Ливнах

Его изготовят из осколков снарядов, разорвавшихся в Великую Отечественную войну
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: adminliv.ruФото: adminliv.ru
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В городе Ливны Орловской области появится необычный памятник. Он будет представлять из себя остановившийся во времени момент разрыва снаряда, а изготовят постамент из осколков настоящих боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что все детали для изготовления памятника были найдены на территории Ливен поисковиками. Районная администрация предложила жителям города сами выбрать место для его установки. На выбор ливенцам предлагают следующие варианты: улица Воронежская, слобода Беломестная "Братская могила воинам", а также выезд из райцентра в районе Моногаровского сада.

В настоящее время проводятся публичные обсуждения выбора места для памятника-взрыва, ливенская мэрия просит местных жителей не быть равнодушными и проголосовать за тот или иной вариант расположения монумента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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