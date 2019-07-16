В Орле посреди проезжей части сгорел грузовик

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-16T15:38:59+03:00

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Сегодня днем, 16 июля, в Орле на улице Тургенева полыхал грузовик. Водитель машины получил ожоги, сама она изрядно пострадало.

Происшествие случилось в послеобеденное время. Машина, по предварительным данным дорожной службы, загорелась(причину сейчас устанавливают эксперты), и водитель попытался самостоятельно ликвидировать пламя. Но огонь набирал силу. Без помощи пожарных обойтись не удалось, спасатели прибыли на место. Подоспевшие сотрудники ГИБДД перекрыли частично дорогу, чтобы обезопасить горожан.

В итоге общими усилиями с пламенем справились. На место ЧП прибыла скорая, медики оказали получившему ожоги мужчине помощь. А вот очевидцы в одной из местных групп "Вконтакте" сообщили, что проезжавшие мимо водители оказались равнодушными: просьбы остановиться, помочь, дать огнетушитель многие игнорировали.

- Рядом с этой машиной оказались мои близкие и знакомые люди, пытались затушить когда пламя было маленьким. Тормозили машины и просили огнетушители, 98 % просто отказывали. Если бы люди не жадничали, можно было бы избежать такого пожара, - написала одна из пользователей группы.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сейчас все причины случившегося на дороге ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU