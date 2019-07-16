Стало известно, в каких водоемах Орловщины лучше не купаться

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-16T14:26:05+03:00

Специалисты провели анализ проб воды, далеко не везде она соответствует нормам

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Сразу отметим, что брали пробы воды эксперты только в местах оборудованных, разрешенных для купания. По последним данным (на 15 июля), гигиеническим нормативам вода не соответствует в пруду «Андриабуж» Орловского района, пруду деревни Разбегаевка Знаменского района, а также пруду деревни Ждимир этого же района.

Не прошло проверку и главное городское озеро Орла «Светлая жизнь». Здесь качество воды не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. При этом в Оке, в районе пляжа у городского парка, купаться можно.

Также специалисты не рекомендуют отдыхать на пруду «Новый Беленький» в Малоархангельском районе – здесь не в норме санитарно-химические показатели, на Неручанском водохранилище в Свердловском районе - снова санитарно-химические показатели вызвали сомнение. По этой же причине лучше не купаться на озере Старое в Хотынецком районе и не отдыхать на пляже реки Мох в поселке Шаблыкино.

Как отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора, по вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU